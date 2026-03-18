Vermisst

Nach Vermisstenfall: Mutmaßliche Leiche an Bach gefunden

Arbeiter entdecken in Bad Wildungen eine Leiche an einem Bach. Die Polizei hat einen klaren Verdacht: Offenbar könnte es sich um eine seit Februar vermisste Frau handeln.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache der Frau dauern an. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Ermittlungen zur genauen Todesursache der Frau dauern an. (Symbolbild)

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Bei Baum- und Strauchschnittarbeiten haben Arbeiter in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) eine Leiche gefunden. Bei dieser handele es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine 41-jährige Frau, die seit dem 12. Februar vermisst wird, wie die Polizei mitteilte. 

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Die Leiche sei am Dienstagmorgen im Bereich des Baches Wilde gefunden und von der Feuerwehr geborgen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers gehe man nach aktuellem Ermittlungsstand weder von einer Straftat noch von Suizid aus. Die genaue Todesursache ist noch unklar und soll, ebenso wie die zweifelsfreie Klärung der Identität, bei einer Obduktion festgestellt werden.

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