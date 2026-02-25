Kriminalität

Leiche in Duisburg gefunden - Hinweise auf Verbrechen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Duisburg prüft die Polizei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Mordkommission ermittelt. Ist die Tote eine vermisste junge Mutter aus Moers?

In diesem Waldstück in Duisburg wurde die Leiche einer Frau gefunden. Foto: Christoph Reichwein/dpa
In diesem Waldstück in Duisburg wurde die Leiche einer Frau gefunden.

Duisburg (dpa) - In einem Waldstück im Duisburger Norden ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Es gebe Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, teilte die Duisburger Polizei mit. Eine Mordkommission habe mit den Ermittlungen begonnen. Zu den Verletzungen der Frau und den Hintergründen machte eine Sprecherin keine Angaben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Leiche war am frühen Dienstagabend entdeckt worden. Die Spurensicherung der Polizei hatte danach den Fundort intensiv abgesucht. Über den Fall hatte zuvor die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet. 

Die Polizei untersuche auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall im nahe gelegenen Moers gibt, sagte die Sprecherin. Dort wird seit Montag eine 23 Jahre alte Mutter zweier Kinder vermisst. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt und sie sei auch telefonisch nicht mehr erreichbar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher tot an See gefunden - Mordkommission ermittelt
Dormagen

Jugendlicher tot an See gefunden - Mordkommission ermittelt

Ein Spaziergänger macht eine schreckliche Entdeckung: An einem See in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen aus Eritrea. Seine Verletzungen deuten auf ein Tötungsverbrechen hin.

29.01.2026

Leiche ohne Kopf und Hände – Lebensgefährte in Verdacht?
Ermittlungen

Leiche ohne Kopf und Hände – Lebensgefährte in Verdacht?

Zwei Hände in Nordrhein-Westfalen, eine Leiche ohne Kopf und Hände in Rheinland-Pfalz und ein Baby in Hessen: Die Polizei untersucht den Tod einer Frau. Der Lebensgefährte rückt in den Fokus.

01.12.2025

Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Südhessen
Frau getötet

Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Südhessen

Eine Frauenleiche wird auf einem Waldweg entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Einen konkreten Tatverdacht hat sie aber noch nicht.

17.09.2024

Frauen-Leiche in Lampertheim gefunden: Mordkommission ermittelt
Lampertheim

Frauen-Leiche in Lampertheim gefunden: Mordkommission ermittelt

Am Montag ist die Leiche einer Frau auf einem Waldweg in Lampertheim gefunden worden. Mittlerweile ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes.

17.09.2024

Nach Fund von Frauenleiche: Polizei hofft auf Hinweise
Bensheim

Nach Fund von Frauenleiche: Polizei hofft auf Hinweise

Rätsel gibt den Ermittlern auch das Verschwinden der Schwiegermutter der Getöteten auf.

24.06.2024