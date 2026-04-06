Deutsche Eishockey Liga

Nach Viertelfinal-Aus: Wild Wings verkünden sechs Abgänge

Ein Sextett verlässt die Schwenninger Wild Wings zum Ende dieser Saison. Zwei von ihnen beenden ihre Karriere.

Beendet seine Karriere: Thomas Larkin. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Beendet seine Karriere: Thomas Larkin. (Archivbild)

Schwenningen (dpa/lsw) - Nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga trennen sich die Schwenninger Wild Wings von sechs Spielern. Kapitän Thomas Larkin wird seine Karriere ebenso beenden wie Ben Marshall, hieß es in einer Mitteilung des Clubs.

Außerdem werden die Torhüter Michael Bitzer, Bruno Cicek und Christopher Gibson sowie Stürmer Tim Gettinger künftig nicht mehr für Schwenningen auflaufen. Das Sextett wurde bereits offiziell verabschiedet, über weitere Personalien soll zeitnah informiert werden. Die Wild Wings hatten gegen die Kölner Haie den Einzug ins Halbfinale verpasst.

«Auch in diesem Jahr sind im Zuge der Abschlussgespräche erste finale Entscheidungen getroffen worden», erklärte Geschäftsführer Stefan Wagner. «Ich möchte mich bei allen genannten Spielern für die gemeinsame Zeit bei uns bedanken - man hat gespürt, wie viel Herzblut sie für unseren Club investiert haben.»

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