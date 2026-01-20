Schwenninger Wild Wings lösen Vertrag mit Senyshyn auf
Der Eishockey-Angreifer Zach Senyshyn verlässt den DEL-Club Schwenninger Wild Wings. Der Vertrag mit dem Kanadier wurde aufgelöst.
Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Eishockey-Angreifer Zach Senyshyn verlässt die Schwenninger Wild Wings wieder. Der Vertrag mit dem kanadischen Angreifer sei mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mit. Der Verein plane, die durch den Abgang von Senyshyn frei werdende «Importstelle» mit einem Neuzugang zu ersetzen, erklärte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner.