Deutsche Eishockey Liga

Weber und Bassen bleiben bei Schwenninger Wild Wings

DEL-Club Schwenninger Wild Wings hat die Verträge mit Verteidiger Weber und Angreifer Bassen verlängert.

Schwenningens Stürmer Boaz Bassen (vorn) bleibt seinem Heimatclub treu. Foto: Uwe Anspach/dpa
Schwenningens Stürmer Boaz Bassen (vorn) bleibt seinem Heimatclub treu.

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben die Verträge mit den Eishockey-Profis Will Weber und Boaz Bassen verlängert. Verteidiger Weber und Stürmer Bassen spielen auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den Tabellenzehnten, teilte der Club mit. «Beide bringen uns Qualitäten, die wir für unsere Spielidee und das Mannschaftsgefüge brauchen», sagte Geschäftsführer Stefan Wagner. 

Der 26-jährige Bassen ist in Villingen-Schwenningen geboren und stammt aus dem Nachwuchs der Wild Wings. Der US-Amerikaner Weber steht seit Juli 2020 in Schwenningen unter Vertrag und wird im Sommer in seine siebte Saison mit dem Verein gehen.

