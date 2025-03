Vor Pre-Playoffs: Schwenninger Wild Wings zuversichtlich

Ingolstadt (dpa) - Nach dem erfolgreichen Hauptrunden-Abschluss gehen die Schwenninger Wild Wings zuversichtlich in das Duell mit den Nürnberg Ice Tigers in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. «Jetzt sind wir bereit», sagte Coach Steve Walker nach dem 4:0-Auswärtserfolg gegen den Hauptrunden-Ersten ERC Ingolstadt, der zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer blieb.