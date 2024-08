Nach Wohnhausbrand mit Leichenfund: Brandursache geklärt

Sontra (dpa/lhe) - Nach einem Brand einer Dachgeschosswohnung in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) haben Spezialisten des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) nun die Brandursache festgestellt. Wie die Polizei in Eschwege am Dienstag mitteilte, wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einer Steckdosenverteilung ausgelöst. Diese sei wegen mehrerer elektrischer Geräte überlastet gewesen.