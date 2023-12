Nach Zerstörung von Weihnachtskrippe Belohnung ausgesetzt

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach der Zerstörung einer Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren in Rüsselsheim hat der örtliche Gewerbeverein eine Belohnung von 2500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Überführung der Täter beitragen. Zugleich entschuldigte sich der Präsident des Gewerbevereins Rüsselheim von 1888, Jan Boese, in einer auf Facebook und auf der Homepage des Vereins veröffentlichten Stellungnahme für Äußerungen in einer vorangegangenen Mitteilung, mit der der Verein ursprünglich auf den Vorfall reagiert hatte. «Es wurde versucht, den Vorfall mit Humor zu nehmen und zu deeskalieren, was rückblickend als unangemessen betrachtet werden muss», erklärte Boese.