Wichtige Strecke eingeschränkt

Nach Zugentgleisung: Rheintalbahn bald wieder komplett frei

Nach einer Zugentgleisung in Freiburg soll bei der Rheintalbahn ab dem Nachmittag wieder Normalbetrieb sein. Das müssen Reisende wissen.

Es kam am Mittwoch zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr. (Archivbild) Foto: Spiegelhalter/FWTM/dpa-tmn/dpa
Es kam am Mittwoch zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Nachdem am Mittwoch beim Freiburger Hauptbahnhofs ein Zug entgleist ist, sollen die Einschränkungen auf der wichtigen Rheintalstrecke voraussichtlich noch bis 14.00 Uhr dauern. Bis dahin verläuft der Betrieb eingleisig - danach sollen wieder alle Gleise befahrbar sein, wie ein Bahnsprecher sagte. Der Fernverkehr halte mittlerweile wieder regulär in Freiburg. Einschränkungen gibt es demnach noch bei regionalen Verbindungen.

Züge der Linie RB27 fallen zwischen Freiburg und Bad Krozingen aktuell weiter aus. Die Linien RB26 und RB7 halten wieder planmäßig in Freiburg, vereinzelt käme es trotzdem noch zu Ausfällen und Verspätungen. Die Bahn bittet Reisende weiterhin, vorab die eigene Verbindung zu prüfen.

Ermittlungen gegen Mitarbeiter

Mittwochnachmittag war eine S-Bahn rund 300 Meter vom Freiburger Hauptbahnhof bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen. Das führte zu einer Sperrung der wichtigen Rheintalstrecke mit umfangreichen Ausfällen im Fern- und Regionalverkehr.

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Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn eingeleitet. Sie ermittelt demnach wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Details teilte ein Sprecher zunächst nicht mit. Verletzt wurde niemand. Es befanden sich laut Bundespolizei keine Reisenden im Zug.

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