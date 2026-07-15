Rheintalstrecke bei Freiburg nach Zugentgleisung gesperrt

Freiburg (dpa/lsw) - Die wichtige Rheintalstrecke ist beim Hauptbahnhof Freiburg aktuell wegen eines entgleisten Zugs gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist ein Zug in der Nähe des Bahnhofs bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen. Die Rheintalstrecke musste deshalb beidseitig gesperrt werden - wie lange, war zunächst offen. Der Bundespolizei zufolge befanden sich keine Reisenden im Zug. Verletzt wurde demnach niemand.