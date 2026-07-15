Streckensperrung

Rheintalstrecke bei Freiburg nach Zugentgleisung gesperrt

Ein entgleister Zug sorgt für starke Beeinträchtigungen am Freiburger Hauptbahnhof. Insbesondere der Fernverkehr ist betroffen.

Wie lange die Sperrung andauert, ist bislang unklar. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Wie lange die Sperrung andauert, ist bislang unklar. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Die wichtige Rheintalstrecke ist beim Hauptbahnhof Freiburg aktuell wegen eines entgleisten Zugs gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist ein Zug in der Nähe des Bahnhofs bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen. Die Rheintalstrecke musste deshalb beidseitig gesperrt werden - wie lange, war zunächst offen. Der Bundespolizei zufolge befanden sich keine Reisenden im Zug. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Sperrung trifft insbesondere den Fernverkehr. Fernzüge werden über den Güterbahnhof Freiburg umgeleitet und halten ersatzweise am Bahnhof Denzlingen. Zudem ist der Bahn zufolge ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Freiburg und Denzlingen sowie Bad Krozingen eingerichtet. Dennoch kommt es den Angaben zufolge zu mehreren Ausfällen.

S-Bahnen verkehren laut Bahn planmäßig. Hier kommt es jedoch zum Teil zu Verspätungen. Reisende werden gebeten, ihre Verbindungen vorab zu prüfen.

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