Aus Gleis gesprungen

Zug entgleist im Stuttgarter Hauptbahnhof bei Rangierfahrt

Stuttgarts Kopfbahnhof muss wegen der Hängepartie um Stuttgart 21 noch Jahre in Betrieb bleiben. Ein entgleister Zug blockierte nun einige Gleise. Mehrere Stunden gab es Einschränkungen.

Da Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden müssen, kommt es zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr. (Archivbild). Foto: Uli Deck/dpa
Da Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden müssen, kommt es zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr. (Archivbild).

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Rangierfahrt ohne Passagiere ist ein Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof entgleist. Das Drehgestell eines Flixtrains sprang aus dem Gleis. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr, wie eine Flixtrain-Sprecherin sagte. Die Gleise acht bis elf aus Süden und dem Stadtteil Bad Cannstatt kommend konnten bis zum Nachmittag nicht genutzt werden, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Da Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden mussten, kam es zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr.

Bis der Zug wieder aufgegleist war und die Schienen auf Schäden kontrolliert waren, dauerte es mehrere Stunden. Zugeinfahrten aus Richtung Norden und dem Bahnhof Feuerbach waren von Einschränkungen nicht betroffen. Die Ursachen für den Vorfall werden von Flixtrain gemeinsam mit der DB InfraGo untersucht, wie die Flixtrain-Sprecherin sagte. Zwei Flixtrain-Fahrten auf den Strecken Stuttgart nach Hamburg und Hamburg nach Berlin fielen am Freitag aus. 

Der Stuttgarter Kopfbahnhof verfügt über 16 Gleise. Insbesondere die Infrastruktur von Gleisen, Weichen und Stellwerktechnik gilt seit Jahren als marode. Deswegen kommt es dort immer wieder zu Problemen. Wegen der Verspätung beim Milliardenprojekt Stuttgart 21, das unter anderem einen Tiefbahnhof vorsieht, muss der Kopfbahnhof nach jetzigen Planungen noch mindestens bis Mitte 2032 in Betrieb bleiben.

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