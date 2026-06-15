Nach Zusammenstoß mit Katze - Radfahrer stirbt in Klinik

Ubstadt-Weiher (dpa/lsw) - Nach dem Zusammenstoß mit einer Katze ist ein Rennradfahrer im Krankenhaus gestorben. Das Tier war dem 59-Jährigen vor gut einer Woche in Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe vor das Rad gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der gerade einen Berg hinunterfuhr, konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und fiel von seinem Rad.