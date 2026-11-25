Aßlar (dpa/lhe) - Eine aufmerksame Nachbarin hat die Bargeldübergabe an einen mutmaßlichen Betrüger verhindert. Eine Seniorin aus Aßlar im Lahn-Dill-Kreis sollte zuvor durch einen Schockanruf dazu gebracht werden, Unbekannten Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Anrufer habe die Frau als angeblicher Polizist kontaktiert und behauptet, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, berichteten die Beamten. Um die Untersuchungshaft abzuwenden, sei eine Barzahlung nötig. Als einer der Betrüger am Dienstagabend das Geld bei der Seniorin abholen wollte, sei er einer aufmerksamen Nachbarin aufgefallen. Als sie den ihr unbekannten Mann angesprochen habe, habe dieser das Grundstück umgehend wieder verlassen. Zur Übergabe des Bargelds sei es nicht gekommen. Der Mann sei schlank und vollkommen schwarz gekleidet gewesen, heißt es weiter.

Häufung von Fällen in Mittelhessen

Am selben Nachmittag war nach Angaben der Polizei eine Rentnerin in Griedel im Wetteraukreis um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gebracht worden. In ganz Mittelhessen habe es in den vergangenen Tagen vermehrt Schockanrufe gegeben, bei denen Betrüger von angeblichen Unfällen oder Einbrüchen erzählten.

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