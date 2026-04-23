Nachbarn bringen Musik auf die Straße
Balkonkonzerte, Tanztreffs und gemeinsam in die Alte Oper: Bei dem Projekt «Eine Straße geht ins Konzert» kommen Nachbarn sich musikalisch näher.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Musik sucht Nachbarschaft: Am Wochenende endet die Bewerbungsfrist für das Projekt «Eine Straße geht ins Konzert». Im Herbst geht das von der Alten Oper Frankfurt und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft veranstaltete Community-Projekt dann in die dritte Runde.
«Gesucht werden Bewohner einer Frankfurter Straße, die Lust haben, ihre Nachbarschaft mit musikalischen Ideen zu beleben und neue Begegnungen zu ermöglichen», erklären die Veranstalter. Eine Jury wählt eine Straße aus, die von September bis Frühsommer bei der Realisierung ihrer Ideen begleitet wird.
In der vergangenen Spielzeit hatte die Rottweiler Straße im Gutleutviertel gewonnen. Im Rahmen des Projekts wurde unter anderem ein Chor gegründet und einen Filmnachmittag mit Live-Musik veranstaltet. Im Sommer sind noch drei Open-Air-Termine auf dem Rottweiler Platz geplant: ein Tanzfest, ein Kinder-Musik-Nachmittag und das große Finale im Juni mit Balkonkonzert. Zum Programm gehören auch gemeinsame Besuche in der Alten Oper.
«Das Projekt zeigt uns, welches kreative Potenzial in einer Straße steckt», sagt der Intendant der Alten Oper, Markus Fein. «Bereits zweimal durften wir erleben, wie sehr die verbindende Kraft der Musik den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken können.»