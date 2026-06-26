Gaggenau

Nachlöscharbeiten nach Großbrand – Ursache bleibt offen

Nach dem Großbrand in Gaggenau-Michelbach kann ein Großteil der evakuierten Anwohner zurück in die eigenen vier Wände. Die Feuerwehr ist mit Nachlöscharbeiten beschäftigt - und vieles bleibt unklar.

Rund 25 Anwohner mussten während eines Großbrandes in Gaggenau ihre Häuser verlassen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Rund 25 Anwohner mussten während eines Großbrandes in Gaggenau ihre Häuser verlassen. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - Nach dem Großfeuer in einem ehemaligen Holzbetrieb und einem Wohnhaus in Michelbach hat die Feuerwehr die Flammen größtenteils gelöscht. Am Morgen liefen noch Nachlöscharbeiten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Der Brand war am Donnerstagabend aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr versuchte anschließend zu verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Demnach mussten rund 25 Anwohner ihre Häuser verlassen. Am Morgen durften die meisten von ihnen in ihre Wohnungen zurückkehren. Weitere Einzelheiten wie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

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