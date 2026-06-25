Gaggenau

Feuer in Gaggenau-Michelbach – Ortsdurchfahrt gesperrt

Wegen eines Großbrands in Michelbach mussten rund 25 Anwohner ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Ortsdurchfahrt von Michelbach ist wegen eines Großbrands vollständig gesperrt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Ortsdurchfahrt von Michelbach ist wegen eines Großbrands vollständig gesperrt. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - In Michelbach ist am Donnerstagabend ein Großbrand in einem ehemaligen Holzbetrieb und einem Wohnhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei versuchen die Einsatzkräfte zu verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen.

Demnach mussten rund 25 Anwohner ihre Häuser verlassen. Für sie wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Ortsdurchfahrt von Michelbach ist wegen der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

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