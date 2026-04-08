Luftverkehr

Nachtflüge für Geologie-Messung über Hanau und Umgebung

Flüge außerhalb der Betriebszeiten am Frankfurter Flughafen sollen Daten zu Strukturen im Oberrheingraben sammeln.

Ein speziell ausgestattetes, zweimotoriges Messflugzeug wird das Untersuchungsgebiet in einem engmaschigen Raster überfliegen und geologische Daten sammeln. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein speziell ausgestattetes, zweimotoriges Messflugzeug wird das Untersuchungsgebiet in einem engmaschigen Raster überfliegen und geologische Daten sammeln. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Von der Bergstraße bis in die Wetterau wird nach Angaben der Stadt Hanau noch bis voraussichtlich Ende Mai zu nächtlicher Stunde ein tieffliegendes Spezialflugzeug unterwegs sein. Die Messflüge seien am Montag wieder aufgenommen worden. Ziel des Projekts sei es, ein präziseres Verständnis der geologischen Strukturen im Oberrheingraben zu gewinnen, berichtet die Stadt unter Berufung auf das Verkehrsministerium.

Das Flugzeug sei zwischen 23.00 und 5.00 Uhr unterwegs und überfliege das Untersuchungsgebiet in einer Höhe von etwa 300 bis 1.000 Metern. Während der Flüge, die außerhalb der regulären Betriebsstunden des Frankfurter Flughafens stattfinden, werden den Angaben zufolge Messungen des Erdschwere- und Magnetfeldes durchgeführt. In Einzelfällen könne das eingesetzte Flugzeug in den Nachtstunden als leises Brummen wahrgenommen werden. Da jede Linie in einem engmaschigen Raster aber nur einmal abgeflogen werden soll, seien mögliche Beeinträchtigungen zeitlich sehr begrenzt, erklärte die Stadt.

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