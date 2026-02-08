Einsatz mitten in der Nacht

Nachts im Wald verlaufen – Feuerwehr muss Jugendliche retten

Steiler Hang, dunkler Wald, kein Ausweg – in ihrer Verzweiflung wählt eine Gruppe junger Menschen nachts den Notruf. Wie die Einsatzkräfte die Jugendlichen retten.

Mit einer Drehleiter retteten die Einsatzkräfte die jungen Menschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mit einer Drehleiter retteten die Einsatzkräfte die jungen Menschen. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Eine Gruppe junger Menschen hat sich in einem Waldstück bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) verirrt und musste von der Feuerwehr gerettet worden. Die 17- bis 21-Jährigen fanden mitten in der Nacht den Weg aus unwegsamem Gelände nicht mehr, wie die Polizei mitteilte. Demnach saßen sie in einer Böschung zwischen einem Fluss sowie einem steilen und rutschigen Weg fest. 

Einsatzkräfte befreiten die Gruppe mit Hilfe einer Drehleiter. Verletzt wurde niemand. Anschließend wurden die jungen Menschen von Angehörigen abgeholt. Warum sich die Gruppe dort verirrte, war zunächst unklar.

