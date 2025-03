Heidelberg: Feuerwehr rettet 17-Jährigen aus steiler Felswand

Heidelberg. Die Höhenrettung der Feuerwehr Mannheim musste am Sonntag in Heidelberg einen 17-Jährigen aus acht Metern Höhe retten. Wie die Polizei berichtet, kletterte der Jugendliche ungesichert an einer Felswand im Johannes-Hoops-Weg. Zeugen alarmierten die Feuerwehr Heidelberg, dass sich der 17-Jährige in einer hilflosen Lage befand. Die Feuerwehr Heidelberg und die Höhenrettung der Mannheimer Kollegen konnten ihn sicher bergen. Bei seiner riskanten Kletterpartie hatte der Jugendliche großes Glück: Er zog sich nur eine kleine Blessur zu. Wie er ohne entsprechende Kletterausrüstung an der Felswand acht Meter in die Höhe klettern konnte, war zunächst nicht bekannt. Der Zugang zur Felswand ist mit einem Zaun und einem Tor mit Vorhängeschloss gesichert. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. (heh)