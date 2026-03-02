Nachwuchs im Opel-Zoo – Hoffnung für bedrohte Netzgiraffen

Kronberg (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus gibt es Zuwachs mit extra langem Hals: Netzgiraffe Maja hat am 22. Februar am frühen Morgen nach rund 15 Monaten Tragzeit ihr erstes Kalb zur Welt gebracht. Das teilte der Tierpark mit. Das Jungtier, ein Weibchen, erhielt den kenianischen Namen Mumbi in Anlehnung an die afrikanische Herkunft der Tiere. Mutter und Kalb seien wohlauf.

Die Tierpfleger entdeckten das neugeborene Kalb bei Dienstbeginn mit seiner Mutter im Giraffenhaus. Dort wird Mumbi in den kommenden Wochen laut dem Zoo zunächst bleiben und behutsam in die Giraffengruppe eingewöhnt. Sobald die Temperaturen steigen, soll sie auch die Außenanlage erkunden, die sich die Giraffen mit Zebras, Gnus und Impalas teilen.

Bedrohte Art im Fokus des Zuchtprogramms

Für den Zoo im Taunus ist es bereits das zweite Jungtier innerhalb kurzer Zeit. Erst im vergangenen Jahr hatte Kianga als erster Netzgiraffen-Nachwuchs seit 1984 für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie Kianga ist auch Mumbi eine Tochter des Bullen Timon. Der 2018 geborene Giraffenbulle wurde im April 2025 im Rahmen des Europäischen Ex-situ-Zuchtprogramms an den Serengeti-Park Hodenhagen in Niedersachsen abgegeben.