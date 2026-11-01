Halloween in Filderstadt

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Die Kinder kommen vom Süßigkeitensammeln nach Hause. Doch was zwei Familien in der Ausbeute entdecken, ruft die Polizei auf den Plan.

Die Polizei bittet Eltern in Filderstadt, die gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu prüfen. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa
Die Polizei bittet Eltern in Filderstadt, die gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu prüfen. (Symbolbild)

Filderstadt (dpa/lsw) - Zwei Familien haben am Halloween-Abend in Filderstadt (Landkreis Esslingen) mehrere Nadeln in Süßigkeiten gefunden. Sie steckten nach Polizeiangaben in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten und waren von außen nicht zu sehen.

Die Familien hatten die Nadeln entdeckt, nachdem ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln nach Hause gekommen waren. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Diese rief Eltern in Filderstadt dazu auf, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu prüfen oder gegebenenfalls wegzuwerfen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt hat. Beim Essen hätten sie vermutlich Verletzungen verursachen können.

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