Nadeln in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Filderstadt (dpa/lsw) - Zwei Familien haben am Halloween-Abend in Filderstadt (Landkreis Esslingen) mehrere Nadeln in Süßigkeiten gefunden. Sie steckten nach Polizeiangaben in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten und waren von außen nicht zu sehen.

Die Familien hatten die Nadeln entdeckt, nachdem ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln nach Hause gekommen waren. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Diese rief Eltern in Filderstadt dazu auf, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu prüfen oder gegebenenfalls wegzuwerfen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt hat. Beim Essen hätten sie vermutlich Verletzungen verursachen können.