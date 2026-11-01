Halloween

Kind beim Süßigkeitensammeln mit Taschenmesser verletzt

Drei Kinder ziehen an Halloween um die Häuser. Dabei werden sie von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen.

Die Polizei sucht nach den Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Die Polizei sucht nach den Jugendlichen. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa) - Beim Sammeln von Süßigkeiten an Halloween hat eine Gruppe Jugendlicher drei Kinder angegangen. Ein zehnjähriges Kind erlitt bei dem Vorfall in Friedrichshafen am Bodensee leichte, oberflächliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen. 

Die drei Jugendlichen sollen die drei Kinder am Samstagabend angesprochen und gefragt haben, ob sie ein Spiel spielen wollten. Nachdem die Kinder laut Polizei klar gesagt hatten, dass sie dazu keine Lust haben, sollen sich die Jugendlichen Sturmhauben aufgezogen haben. Einer von ihnen zog zudem ein Taschenmesser und streifte damit das zehn Jahre alte Kind an der Hand. 

Die Jugendlichen sollen den Angaben zufolge etwa 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Eine erste Suche nach ihnen blieb erfolglos. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

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