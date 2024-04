Nächster Tarifabschluss für den kommunalen Nahverkehr

16.000 Streikende für mehr Geld: Nahverkehr teils lahmgelegt

Bahnen, Busse und Trams - in mehreren Städten im Land steht erneut der Nahverkehr still. Vom Ausstand im öffentlichen Dienst sind auch Hunderte Kitas betroffen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft Verdi so den Druck erhöhen.