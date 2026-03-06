Volleyball

Nächstes Duo verlängert bei Stuttgarts Volleyballerinnen

Zwei weitere Spielerinnen unterschreiben neue Verträge bei den Schwaben. Trainer Konstantin Bitter freut's. Auch die Vizekapitänin bleibt ihm erhalten.

Stuttgarts Trainer Konstantin Bitter freut sich über weitere Vertragsverlängerungen. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Stuttgarts Trainer Konstantin Bitter freut sich über weitere Vertragsverlängerungen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Volleyball-Spitzenclub Allianz MTV Stuttgart treibt seine Personalplanung weiter voran. Auch Mittelblockerin Anna Koulberg und Außenangreiferin Eleanor Holthaus haben ihre Verträge um jeweils ein Jahr verlängert, wie die Schwaben mitteilten. Zuletzt hatte der viermalige Meister bereits Jasmine Gross und Lydia Grote für eine weitere Saison gebunden.

«Anna ist eine der Jüngsten – und übernimmt trotzdem Verantwortung wie eine Große. Mit ihrer offenen, energiegeladenen Art steckt sie alle an und bringt Mut und Eifer in jede Einheit», sagte Cheftrainer Konstantin Bitter über die 21-jährige Belgierin Koulberg. Die 25-jährige US-Amerikanerin Holthaus sei als Vizekapitänin «eine enorme Stütze», meinte Bitter. «Mit ihrer ruhigen, abgeklärten Art übernimmt sie Verantwortung, wenn es darauf ankommt.»

