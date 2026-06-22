Nächtlicher Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt
Eine lautstarke Auseinandersetzung in der Nacht endet mit schweren Verletzungen eines 29-Jährigen. Was weiß die Polizei über den Streit?
Raunheim (dpa/lhe) - Im südhessischen Raunheim ist ein 29-Jähriger mutmaßlich durch einen 28-Jährigen schwer verletzt worden. Der ein Jahr Jüngere soll bei einem Streit in der Nacht auf Montag mit einem Messer auf sein Gegenüber losgegangen sein, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.
Anwohner alarmierten demnach gegen 2 Uhr die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde den Angaben zufolge in einem Krankenhaus behandelt. Wie es genau zu der Auseinandersetzung kam, ist laut Polizei noch unklar. Der 28-jährige Tatverdächtige sei noch vor Ort vorläufig festgenommen worden, hieß es.