Mutmaßlicher mit Messer

24-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Mitten am Tag eskaliert ein Streit in Vaihingen: Ein 24-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Noch sind viele Fragen offen.

In Vaihingen an der Enz ist ein Streit eskaliert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In Vaihingen an der Enz ist ein Streit eskaliert. (Symbolbild)

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Wohl mit einem Messer ist ein 24 Jahre alter Mann in Vaihingen an der Enz lebensgefährlich verletzt worden. Er sei gegen Mittag mit einem 29-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung nordwestlich von Stuttgart soll der Ältere sein Opfer schwer verletzt haben - mutmaßlich mit einem Messer.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Er befinde sich derzeit außer Lebensgefahr, hieß es. Auch der Tatverdächtige erlitt bei dem Streit im Landkreis Ludwigsburg leichte Verletzungen, die behandelt werden mussten. Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. 

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Offen war auch, warum die beiden Männer in Streit gerieten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt 
Polizei

Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt 

Bei einer Auseinandersetzung in einem Hochhaus im Hemshof sind zwei Männer verletzt worden - auch ein Küchenmesser war im Spiel.

08.02.2026

24-Jähriger nach Messerangriff in U-Haft
Messerangriff

24-Jähriger nach Messerangriff in U-Haft

Ein nächtlicher Streit in Ludwigsburg eskaliert blutig: Zwei Männer dringen in eine Wohnung ein, ein 34-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt.

29.09.2025

16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt
Streitigkeiten

16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt

Ein Streit eskaliert. Am Ende kommt ein Jugendlicher ins Krankenhaus.

03.02.2025

Frau bei Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt
Tatverdächtige festgenommen

Frau bei Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frankfurter Club geraten zwei Frauen in eine Auseinandersetzung. Für eine von ihnen endet die Nacht mit einer Notoperation.

01.12.2024

17-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt
Kriminalität

17-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Auf einer Geburtstagsfeier in Braunschweig eskaliert ein Streit unter Jugendlichen. Ein 15-Jähriger soll mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Das hat schwerwiegende Folgen.

07.09.2024