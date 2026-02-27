24-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt
Mitten am Tag eskaliert ein Streit in Vaihingen: Ein 24-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Noch sind viele Fragen offen.
Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Wohl mit einem Messer ist ein 24 Jahre alter Mann in Vaihingen an der Enz lebensgefährlich verletzt worden. Er sei gegen Mittag mit einem 29-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung nordwestlich von Stuttgart soll der Ältere sein Opfer schwer verletzt haben - mutmaßlich mit einem Messer.
Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Er befinde sich derzeit außer Lebensgefahr, hieß es. Auch der Tatverdächtige erlitt bei dem Streit im Landkreis Ludwigsburg leichte Verletzungen, die behandelt werden mussten. Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.
Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Offen war auch, warum die beiden Männer in Streit gerieten.