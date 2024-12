Frau bei Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Messer soll eine Frau in Frankfurt am Main eine andere Frau bei einem Streit lebensgefährlich verletzt haben. Die 36 Jahre alte Verletzte sei in der Nacht in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte nahmen die 28-jährige Tatverdächtige demnach fest. Sie solle «zeitnah» einem Haftrichter vorgeführt werden, so der Sprecher.