Nagel in Halloween-Schokoriegel – Polizei ermittelt
Schockfund für ein Kind: Was zunächst nach einer harmlosen Halloween-Beute aussieht, entpuppt sich als gefährlicher Schokoriegel – präpariert mit einem Nagel.
Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Ein mit einem Nagel versehener Schokoriegel soll in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) am Halloween-Abend (31. Oktober) von Unbekannten an ein Kind gegeben worden sein. Das teilte die Darmstädter Polizei mit.
Demnach sei der Riegel zwar nicht verzehrt worden. Die Kriminalpolizei habe dennoch Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.
Weitere Hinweise auf manipulierte Süßigkeiten liegen demnach bislang nicht vor. Dennoch werde Eltern und Kindern zu besonderer Vorsicht geraten. Süßigkeiten sollten gemeinsam überprüft und auf beschädigte Verpackungen, ungewöhnliche Verformungen oder andere Auffälligkeiten untersucht werden, hieß es von der Polizei.
Nach Halloween sind in zahlreichen Bundesländern Nadeln, Nägel und andere Metallgegenstände in gesammelten Süßigkeiten entdeckt worden.