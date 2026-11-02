Mutter findet mit Magneten Nähnadel in Halloween-Bonbon
Außen Süßes, innen eine Nadel: Was Kinder nach Halloween in ihren Süßigkeiten entdecken, lässt einige Eltern schaudern. Eine Mutter scannte die Naschbeute mit einem Magneten - und wurde fündig.
Filderstadt (dpa/lsw) - Mit einem Magneten hat eine Mutter in Filderstadt bei Stuttgart eine Nähnadel in einem verpackten Kaubonbon aus der Halloween-Ausbeute ihrer Tochter entdeckt. Nach zwei bereits angezeigten Fällen in der Stadt meldete sich die Frau am Montagmorgen bei der Polizei. Inzwischen ist auch die Kriminalpolizei in die Ermittlungen eingebunden.
Die Mutter hatte nach der Berichterstattung über präparierte Süßigkeiten die gesammelte Naschbeute ihrer Tochter mit einem Magneten abgesucht. Woher das Kind das betroffene Kaubonbon bekam, konnte noch nicht geklärt werden.
Bereits am späten Samstagabend hatten zwei Familien in Filderstadt Nadeln in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten gemeldet. Sie waren laut Polizei von außen nicht sichtbar. Die Beamten appellierten an Eltern, die gesammelten Halloween-Süßigkeiten sorgfältig zu überprüfen oder zu entsorgen. Verletzte Kinder wurden bislang nicht gemeldet.
Für einen weiteren, in sozialen Medien geschilderten Fall aus Esslingen liege bisher keine Anzeige vor, so die Polizei in Reutlingen.
An einigen Orten in ganz Deutschland und auch in Österreich sind am Halloween-Abend metallische Fremdkörper in Süßigkeiten aufgetaucht.