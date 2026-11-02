Erschreckende Funde

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten - Was die Behörden nun raten

Schokoriegel, Kaubonbons, Weingummis: Am Wochenende gab es zahlreiche Fälle manipulierter Halloween-Süßigkeiten in mehreren Bundesländern. Worauf sollte man nun achten?

Wer verdächtige Süßigkeiten oder darin befindliche Fremdkörper entdeckt, sollte diese einschließlich der Verpackung aufbewahren und sich an das örtlich zuständige Polizeirevier wenden. Foto: Armin Weigel/dpa
Wer verdächtige Süßigkeiten oder darin befindliche Fremdkörper entdeckt, sollte diese einschließlich der Verpackung aufbewahren und sich an das örtlich zuständige Polizeirevier wenden.

Berlin (dpa) - Nach zahlreichen Funden von Nadeln, Nägeln und anderen Metallobjekten in Süßigkeiten am Halloween-Wochenende raten die Polizeistellen zur Vorsicht. Kinder und Eltern hatten in mehreren Regionen Deutschlands Entdeckungen dieser Art in eingesammelten Süßigkeiten gefunden - zum Beispiel in Schokoriegeln, Kaubonbons und Weingummis. 

Fälle wurden etwa in Niedersachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Die Ermittlungen laufen. Viele Polizeistellen warnen vor dem arglosen Verzehr von Süßigkeiten, die bei Halloween gesammelt wurden. Von der Polizei Essen heißt es etwa: «Bitte überprüfen Sie vor dem Verzehr die Süßigkeiten auf mögliche Einstichstellen und nehmen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend Kontakt zur Polizei auf.» 

In diesem Schokoriegel in Hannover steckte eine Nadel. Foto: ---/Polizei Hannover/dpa
In diesem Schokoriegel in Hannover steckte eine Nadel.

Sind Süßigkeiten verformt - oder riechen sie anders?

Auch von der Polizei Konstanz heißt es: Wer verdächtige Süßigkeiten oder darin befindliche Fremdkörper entdeckt, sollte diese einschließlich der Verpackung aufbewahren und sich an das örtlich zuständige Polizeirevier wenden. Mögliche Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um vorhandene Spuren zu erhalten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei Bad Segeberg schreibt: «Seien Sie und ihre Kinder aufmerksam, wenn Süßigkeiten anders riechen oder möglicherweise anders aussehen als sonst, wenn die Verpackung beschädigt oder die Süßigkeit auffällig verformt ist.» Zudem raten die Beamten dazu, Ruhe zu bewahren. «Nicht jeder Kopfschmerz oder jede Übelkeit muss auf den Verzehr von möglicherweise manipulierten Süßigkeiten zurückzuführen sein.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nadeln in Halloween-Süßigkeiten - Was die Behörden nun raten
Erschreckende Funde

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten - Was die Behörden nun raten

Schokoriegel, Kaubonbons, Weingummis: Am Wochenende gab es zahlreiche Fälle manipulierter Halloween-Süßigkeiten in mehreren Bundesländern. Worauf sollte man nun achten?

02.11.2026

Kinder entdecken vielerorts Nadeln in Halloween-Süßigkeiten
Versuchte Körperverletzung

Kinder entdecken vielerorts Nadeln in Halloween-Süßigkeiten

In mehreren Regionen Deutschlands machen Kinder in ihrer Halloween-Ausbeute eine schreckliche Entdeckung. Woher die präparierten Süßigkeiten stammen, ist bislang unklar. Was rät die Polizei?

01.11.2026

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten entdeckt
Halloween in Baden-Württemberg

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Die Kinder kommen vom Süßigkeitensammeln nach Hause. Doch was Familien in der Ausbeute entdecken, ruft die Polizei auf den Plan.

01.11.2026

Einbrecher essen Schokoriegel und Gummibärchen auf
Einbruch mit Appetit

Einbrecher essen Schokoriegel und Gummibärchen auf

Großer Aufwand, kleine Beute: Einbrecher brechen in ein Sportheim ein. Ein Automatenaufbruch scheitert, doch als Trost wird eine kurze Naschpause eingelegt.

20.05.2026

Halloween-Bilanz: Feuerwerk und nagelgespickte Schokolade
Kriminelles zum Gruselfest

Halloween-Bilanz: Feuerwerk und nagelgespickte Schokolade

Als Gruselgestalten verkleidet zogen Menschen durch die Straßen und feierten bis zum Morgen. Auch die Polizei war im Einsatz. Eine erste Bilanz.

01.11.2025