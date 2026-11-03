Versuchte Körperverletzung

Nagel und Nadel in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Kinder machen sich einen Spaß und sammeln an Halloween Süßigkeiten. Da lauern in diesem Jahr auch Gefahren.

Halloween-Süßigkeiten können gefährlich sein. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Halloween-Süßigkeiten können gefährlich sein. (Archivbild)

Gießen (dpa/lhe) - In Mittelhessen gibt es weitere bekanntgewordene Fälle von mit Nadeln oder Nägeln präparierten Halloween-Süßigkeiten. In Wettenberg habe eine Elfjährige in einem an Halloween gesammelten Kaubonbon eine drei Zentimeter lange Stecknadel entdeckt, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Sie habe sie aber rechtzeitig entdeckt. In Allendorf habe eine Zehnjährige beim Essen eines Schokoriegels einen Nagel gefunden.

Beide Mädchen seien glücklicherweise nicht verletzt worden. Wo die Süßigkeiten eingesammelt wurden, sei noch unklar. Zuvor war bereits ein Fall im südhessischen Groß-Zimmern bekanntgeworden. In mehreren Bundesländern wurden inzwischen solche manipulierten Süßigkeiten gefunden.

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