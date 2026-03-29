Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann belohnt Nübel - Minuten für Undav und Brown

Alexander Nübel darf im letzten WM-Test gegen Ghana im Tor stehen. Bundestrainer Nagelsmann spricht von einer «Belohnung». Auch ein anderer Stuttgarter soll Einsatzzeit bekommen.

Bundestrainer Nagelsmann spricht vor dem Testspiel gegen Ghana. Foto: Christian Charisius/dpa
Bundestrainer Nagelsmann spricht vor dem Testspiel gegen Ghana.

Stuttgart (dpa) - Julian Nagelsmann gibt im letzten Testländerspiel vor der WM-Nominierung Ersatztorwart Alexander Nübel eine Bewährungschance. Der Schlussmann des VfB Stuttgart wird für die Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Ghana anstelle von Oliver Baumann zum Einsatz kommen. Das bestätigte der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining in Stuttgart. 

Vor seinem Heimpublikum wird der 29 Jahre alte Nübel seinen dritten Länderspieleinsatz haben. «Das ist kein Casting, sondern eine Belohnung für die sehr guten Leistungen über einen ganz langen Zeitraum», sagte Nagelsmann. Für die WM bleibe es bei der Rollenverteilung mit Baumann als Nummer eins. 

Frankfurter Brown in der Startelf

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In der Startelf plant Nagelsmann auch mit dem Frankfurter Nathaniel Brown als Linksverteidiger, allerdings nicht für die komplette Spielzeit. Einsatzminuten versprach er auch dem Stuttgarter Deniz Undav, möglicherweise als Einwechselspieler. Mit Blick auf eine Belastungsteuerung könne es weitere Änderungen im Vergleich zum 4:3 in der Schweiz am Freitag geben. 

Die Partie gegen den WM-Teilnehmer Ghana ist der letzte Auftritt vor der Kadernominierung durch Nagelsmann am 12. Mai.

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