Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Kai Havertz trifft nach 16 Monaten wieder für die Nationalmannschaft. Und Deniz Undav beweist spät seinen Torriecher. Ein ehemaliger Stuttgarter hat hingegen gegen Ghana kein Glück.
Stuttgart (dpa) -
Nübel: Der Stuttgarter war beim Heim-Länderspiel lange ohne Beschäftigung und beim Gegentor dann machtlos. Bei der WM ist er wieder Baumann-Backup.
Kimmich: Ging auch beim 25. Starteinsatz als DFB-Kapitän als Vorbild voran. Für 30 Minuten sogar wieder als Sechser. Sein Ehrgeiz wird ein WM-Plus sein.
Tah: Ein fehlerloser Auftritt. Setzte sich gegen Semenyo und Adu resolut durch. Mit etwas mehr Präzision wäre der zweite DFB-Treffer drin gewesen.
Schlotterbeck: Setzte nach seinen Fehlern in der Schweiz im 25. Länderspiel auf einen Spielaufbau ohne Risiko. War gegen Adu (52.) zur Stelle.
Brown: Chance genutzt. Der Frankfurter arbeitete nach hinten konsequent. Im Vorwärtsdrang hätte er sich sogar noch mehr Aktionen zutrauen können.
Stiller: Sehr fleißig in der defensiven Absicherung. Im Spielaufbau gelang aber nicht alles. Sein WM-Ticket hängt von der Fitness der Konkurrenten ab.
Groß: Agierte in der Zentrale noch offensiver als Goretzka. Als verkappter Zehner mit großer Übersicht. Nagelsmann schätzt den großen Teamplayer.
Gnabry: Diesmal fehlte dem Münchner die Wucht. Ging wieder weiter Wege, kam mit weniger Power aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen.
Woltemade: War bei der Stuttgart-Rückkehr wie in Newcastle ohne Torglück. Ein Kopfball knallte an die Latte (53.). Nagelsmanns Vertrauen ist ungebrochen.
Wirtz: Auch wenn diesmal nicht alles gelang. Sein Fußball-Spaß ist einfach ansteckend. Bei der WM Wirtz (wird es) wieder klappen - ganz sicher.
Havertz: Bewies als Sané-Ersatz auf der rechten Seite seine Flexibilität in der Offensive. Krönte sein Comeback nach 16 Monaten mit dem Elfmetertor.
Rüdiger: Kam in der neuen Rolle als Abwehr-Backup zur 2. Halbzeit für Tah. Wie der Münchner sehr souverän. Jetzt mit Real Madrid ein Bayern-Gegner.
Karl: Drehte nach der Einwechslung zur zweiten Halbzeit gleich mächtig auf. Flanke auf Woltemade und flotte Dribblings. Kann zum WM-Trumpf werden.
Undav: Vom Stuttgarter Publikum lautstark gefordert und gefeiert. Und dann mit dem späten Siegtreffer. Genau das fordert Nagelsmann für ein WM-Ticket.
Goretzka: Kam nach 60 Minuten und agierte mit Kimmich in altbewährter Doppelrolle im Zentrum. Beim Gegentor war der Weg zurück zu weit.
Führich: Der Stuttgarter durfte für gut 30 Minuten auf der linken Außenbahn ran. Sein VfB-Kollege Leweling hat die Nase um das Backup-Ticket aber vorn.
Vagnoman: Ein weiterer VfB-Profi im Heimspielmodus. Und als mögliches Kimmich-Backup ohne Fortune. Ließ sich vor dem Gegentor leicht ausspielen.
Raum: Ersetzte nach einer Stunde wie geplant den müde gelaufenen Brown. Sein Freistoß flog knapp am Tor vorbei. Für die WM-Startelf links eingeplant.
Sané: Der Flügelflitzer war diesmal nur ein 10-Minuten-Joker. Ein Lucky Punch gelang nicht. Seine WM-Teilnahme könnte zu Diskussionen führen.