Nahost-Demonstrationen in Wetzlar: Fahne sichergestellt

Wetzlar (dpa/lhe) - In Wetzlar haben nach Angaben der Polizei um die 260 Menschen an zwei gegensätzlichen Versammlungen im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten teilgenommen. Auf der propalästinensischen Veranstaltung «Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten» versammelten sich am Samstag etwa 200 Menschen, wie ein Sprecher der Polizei Mittelhessen mitteilte. Erwartet worden waren etwa 500 Teilnehmende.