«Nanny» Fran Drescher mischt deutsche Serie auf

Berlin/Frankfurt (dpa) - Das neue Jahr bringt dem deutschen Fernsehen Hollywood-Glanz: «Nanny»-Kultstar Fran Drescher wirkt in der zweiten Staffel der ARD-Serie «Die Zweiflers» über eine jüdische Frankfurter Familie in einer tragenden Rolle mit. Start der neuen Folgen (6 mal 45 Minuten) ist in der ARD-Mediathek am 15. Januar. Wieder dabei sind etwa Sunnyi Melles und Mark Ivanir sowie Aaron Altaras und Saffron Marni Coomber.

Die erste «Zweiflers»-Staffel von 2024 erhielt zahlreiche Auszeichnungen, etwa beim Cannes International Series Festival, beim Deutschen Fernsehpreis und beim Grimme-Preis. Staffel zwei dreht sich unter anderem um ein existenziell gefährliches Insolvenzverfahren beim Zweifler-Deli, das Verschwinden der Großeltern und ein ungeklärtes Verbrechen aus den 1950er Jahren.

Ist Frankfurt am Main sei so was wie Deutschlands New York?

Serienschöpfer David Hadda sagte am Donnerstagabend bei der Programmpräsentation «ARD Serien Spotlight 2026/27» in Berlin, man habe sich gefragt, wer in die ohnehin international angelegte Serie gut passen könne. Frankfurt sei so was wie Deutschlands New York, so Hadda, deswegen sei eine jüdische Ikone aus New York wie Fran Drescher quasi ideal.

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