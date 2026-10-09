Frankfurt-Serie mit US-Star

«Nanny» Fran Drescher mischt deutsche Serie auf

Mit der US-Sitcom «Die Nanny» wurde Fran Drescher bekannt. Nun gibt es eine ARD-Überraschung: Die Macher der preisgekrönten TV-Serie «Die Zweiflers» gewinnen den Weltstar für ihre zweite Staffel.

Fran Drescher wurde in den 90ern als «Die Nanny» bekannt, kommendes Jahr wird sie 70 - hier ist sie bei der Oscarverleihung 2026 auf dem roten Teppich zu sehen. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Fran Drescher wurde in den 90ern als «Die Nanny» bekannt, kommendes Jahr wird sie 70 - hier ist sie bei der Oscarverleihung 2026 auf dem roten Teppich zu sehen. (Archivbild)

Berlin/Frankfurt (dpa) - Das neue Jahr bringt dem deutschen Fernsehen Hollywood-Glanz: «Nanny»-Kultstar Fran Drescher wirkt in der zweiten Staffel der ARD-Serie «Die Zweiflers» über eine jüdische Frankfurter Familie in einer tragenden Rolle mit. Start der neuen Folgen (6 mal 45 Minuten) ist in der ARD-Mediathek am 15. Januar. Wieder dabei sind etwa Sunnyi Melles und Mark Ivanir sowie Aaron Altaras und Saffron Marni Coomber.

Die erste «Zweiflers»-Staffel von 2024 erhielt zahlreiche Auszeichnungen, etwa beim Cannes International Series Festival, beim Deutschen Fernsehpreis und beim Grimme-Preis. Staffel zwei dreht sich unter anderem um ein existenziell gefährliches Insolvenzverfahren beim Zweifler-Deli, das Verschwinden der Großeltern und ein ungeklärtes Verbrechen aus den 1950er Jahren.

Ist Frankfurt am Main sei so was wie Deutschlands New York?

Serienschöpfer David Hadda sagte am Donnerstagabend bei der Programmpräsentation «ARD Serien Spotlight 2026/27» in Berlin, man habe sich gefragt, wer in die ohnehin international angelegte Serie gut passen könne. Frankfurt sei so was wie Deutschlands New York, so Hadda, deswegen sei eine jüdische Ikone aus New York wie Fran Drescher quasi ideal. 

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Die heute 69-jährige Drescher wurde mit der Sitcom «Die Nanny», die in New York spielt, in den 90er Jahren weltbekannt. Darin verkörpert sie die exzentrische, warmherzige Kosmetikverkäuferin Fran Fine aus Queens. Eher zufällig wird sie in Manhattan beim verwitweten wohlhabenden Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield als Kindermädchen eingestellt. Frans Arbeiterklasse-Hintergrund und jüdischer Humor trifft auf Maxwells aristokratische, nicht-jüdische britische Herkunft.

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