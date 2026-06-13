Nasse Fahrbahn: Lastwagen fährt 30 Meter über Leitplanke
Ein Lastwagenfahrer fährt mit seinem Sattelzug zu schnell ein Gefälle hinunter. Auf der nassen Autobahn verliert er die Kontrolle über das tonnenschwere Gespann. Der Schaden ist hoch.
Wildeck (dpa) - Auf regennasser Autobahn hat ein Fahrer die Kontrolle über seinen mit Lebensmittel beladenen Lastwagen verloren und ist rund 30 Meter lang über die mittlere Leitplanke gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 250.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.
Der 31-Jährige sei auf der A4 bei Wildeck (Kreis Hersfeld-Rotenburg) an einem Gefälle zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei. Dabei geriet das tonnenschwere Fahrzeug kurz vor Mitternacht ins Schlingern. Er knickte auf rund 30 Metern die Leitplanke um, erst eine Betonwand stoppte den Laster. «Glücklicherweise konnte die Betonleitwand den Sattelzug stoppen, sodass das Fahrzeug nicht in den Gegenverkehr gelangte», erklärte die Polizei.
Der Lastwagen, der mit 15 Tonnen Lebensmitteln beladen war, wurde geborgen. Die Ladung blieb trotz des Unfalls im Laster. Für die Bergung war die Autobahn in Richtung Osten zeitweise gesperrt worden. Am frühen Morgen rollte der Verkehr aber wieder.