Nationalspieler Groß widerspricht Eintracht-Gerüchten

Frankfurt/Main (dpa) - Nationalspieler Pascal Groß hat Gerüchten über Gespräche mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt widersprochen. «Ich weiß nichts davon», sagte der 32-Jährige vom englischen Club Brighton & Hove Albion am Donnerstag nach dem Training der DFB-Auswahl in Frankfurt. Es sei ein «angebliches Interesse». Der Mittelfeldspieler verfolge aber «grundsätzlich» die Bundesliga, zuletzt hatte er betont, dass er vor seinem Karriereende noch einmal zurückkehren wolle.

«Der Kontakt nach Deutschland ist für mich nie abgebrochen, ich schaue viele Spiele am Wochenende», sagte Groß, der in der Bundesliga bislang vorwiegend für den FC Ingolstadt aktiv gewesen ist. In der Saison 2008/2009 hatte er sein Debüt für die TSG Hoffenheim gegeben, für die er insgesamt fünfmal in der höchsten deutschen Spielklasse auflief. «Die Eintracht hat es natürlich sehr gut gemacht die letzten Jahre», sagte er und sprach von einem «tollen, großen Traditionsverein».