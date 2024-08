Wechsel von Groß nach Dortmund offiziell

Für den Mittelfeldspieler gehe ein Traum in Erfüllung, hieß es von Groß in einem Video, dass der Verein kurz nach Verkündung des Transfers veröffentlichte. «Ich habe den BVB meine ganze Kindheit supportet», sagte Groß. Entsprechend sei seine Entscheidung schnell gefallen, nachdem er das Angebot bekommen habe.

Laut dem TV-Sender Sky bezahlen die Dortmunder 7,5 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen Euro Boni für Groß. Der Verein selbst äußerte sich nicht zu einer Ablöse.

«Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben», sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken.

Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte, dass Groß ein «Schlitzohr» sei und in vielen Räumen Torgefahr ausstrahle. «Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern und uns mit seinem Siegeswillen und seiner Persönlichkeit verstärken wird.»

Für Groß ist es nach sieben Jahren in England eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für den FC Ingolstadt spielte. Sein Debüt in der Bundesliga gab er 2009 für die TSG 1899 Hoffenheim.