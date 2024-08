Bericht: Wechsel von Groß nach Dortmund fix

Der Medizincheck soll nach Sky-Informationen am Mittwoch erfolgen, Groß soll am Dienstagabend in Dortmund angekommen sein. Am Donnerstag soll er dann mit dem Team ins Trainingslager nach Bad Ragaz fahren. Groß soll demnach einen Vertrag bis 30. Juni 2026 plus Option auf ein weiteres unterschreiben. Den BVB soll der Transfer 7,5 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen Euro Boni kosten. Eine offizielle Bestätigung der Clubs gab es zunächst nicht.