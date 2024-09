Fußball-Champions-League

Respekt vor den «Bhoys»: BVB rechnet mit «Herausforderung»

Das 3:0 in Brügge zum Auftakt der Champions League will der BVB mit einem Sieg gegen Celtic Glasgow veredeln. Vorsicht ist geboten: Die Schotten sorgten zuletzt für Furore - auch in der Königsklasse.