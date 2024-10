BVB mit Personalsorgen nach Madrid - Groß und Süle dabei

Dortmund/Madrid (dpa) - Borussia Dortmund geht mit Personalsorgen in das Champions-League-Spiel bei Real Madrid. Obwohl die angeschlagenen Routiniers Pascal Groß und Niklas Süle am Vormittag an dem noch in Dortmund abgehaltenen Abschlusstraining teilnahmen, bleibt ihr Einsatz in der Neuauflage des Königsklassen-Endspiels am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) ungewiss. Zudem fehlte Torhüter Gregor Kobel beim Training. Er arbeitete individuell, steigt jedoch in den Flieger nach Madrid mit ein, wie es hieß.