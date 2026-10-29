Fußball-Bundesliga

Nationalspieler Stiller fehlt VfB Stuttgart in Leverkusen

Stuttgarts Angelo Stiller zieht sich im Pokalspiel in Paderborn eine Verletzung zu. Gegen Leverkusen muss der VfB auf ihn und einen weiteren Spieler verzichten.

Fehlt den Stuttgartern in Leverkusen: Angelo Stiller (l). Foto: Swen Pförtner/dpa
Fehlt den Stuttgartern in Leverkusen: Angelo Stiller (l).

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller verzichten. Beim 1:0-Sieg in der zweiten Pokalrunde in Paderborn zog sich der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Verletzung im Adduktorenbereich zu, wie die Schwaben mitteilten. Auch der slowakische Nationalspieler Leo Sauer fällt wegen einer Verletzung im Gesäßmuskel für die Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus.

Stiller spielte in dieser Saison in allen zwölf Pflichtspielen für die Stuttgarter und war dabei an vier Toren direkt beteiligt. In Paderborn musste er zur Halbzeit ausgewechselt werden. Das Siegtor zum Weiterkommen gegen den lange in Unterzahl spielenden Bundesliga-Aufsteiger hatte Kapitän Deniz Undav in der 90. Minute erzielt.

Während es im DFB-Pokal und der Champions League mit sieben Punkten aus drei Spielen gut läuft, liegt der VfB in der Bundesliga klar hinter seinen Erwartungen. Fünf der sieben Ligapartien verloren die Schwaben, die lediglich als Tabellen-15. ins Rheinland reisen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Undav: «Geht nur darum, dass wir die Spiele gewinnen»

«Es geht nur darum, dass wir die Spiele gewinnen. Durch mehrere Siege in Serie kannst du dann auch wieder Selbstvertrauen bekommen», sagte Undav nach dem hart umkämpften 1:0 (0:0) beim SC Paderborn. 

«Es ist natürlich ein schönes Gefühl, vor allem, wenn es dann auch noch das Entscheidende ist», sagte Undav zu seinem Tor. «Mir fehlt nur noch ein Bundesliga-Tor.» In der Champions League traf er für den VfB bisher einmal, in der Liga ist der 30-Jährige dagegen noch torlos.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Undav nach Tor und Sieg erleichtert - Bangen um Stiller
DFB-Pokal

Undav nach Tor und Sieg erleichtert - Bangen um Stiller

Deniz Undav steht in dieser Saison in der Kritik. Seine Treffsicherheit ist weg. Im Pokal ist er aber der Matchwinner

29.10.2026

VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: «Kein Kommentar»
Europa League

VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: «Kein Kommentar»

Angelo Stiller nicht im DFB-Kader? Das kommt für den VfB Stuttgart unerwartet. Der Mittelfeldspieler möchte sich nicht äußern. Sein Trainer ergreift das Wort.

07.11.2025

Stuttgarts Nationalspieler Stiller fällt vorerst aus
Fußball-Bundesliga

Stuttgarts Nationalspieler Stiller fällt vorerst aus

Im Trainingslager des VfB Stuttgart verletzt sich Mittelfeldspieler Angelo Stiller am Knöchel. Nun steht die Diagnose fest.

31.07.2025

Augsburgs Essende vier Spiele gesperrt nach Foul an Stiller
Fußball-Bundesliga

Augsburgs Essende vier Spiele gesperrt nach Foul an Stiller

Für das grobe Foul an Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart wird Samuel Essende hart bestraft. Der Augsburger Stürmer verpasst etliche Spiele.

14.05.2025

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nationalspieler Stiller
Fußball

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nationalspieler Stiller

Er gehört zu den Lieblingsschülern von Trainer Sebastian Hoeneß: Angelo Stiller. Jetzt hat der Nationalspieler vorzeitig beim VfB Stuttgart um ein weiteres Jahr verlängert.

28.01.2025