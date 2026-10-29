Nationalspieler Stiller fehlt VfB Stuttgart in Leverkusen

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller verzichten. Beim 1:0-Sieg in der zweiten Pokalrunde in Paderborn zog sich der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Verletzung im Adduktorenbereich zu, wie die Schwaben mitteilten. Auch der slowakische Nationalspieler Leo Sauer fällt wegen einer Verletzung im Gesäßmuskel für die Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus.

Stiller spielte in dieser Saison in allen zwölf Pflichtspielen für die Stuttgarter und war dabei an vier Toren direkt beteiligt. In Paderborn musste er zur Halbzeit ausgewechselt werden. Das Siegtor zum Weiterkommen gegen den lange in Unterzahl spielenden Bundesliga-Aufsteiger hatte Kapitän Deniz Undav in der 90. Minute erzielt.

Während es im DFB-Pokal und der Champions League mit sieben Punkten aus drei Spielen gut läuft, liegt der VfB in der Bundesliga klar hinter seinen Erwartungen. Fünf der sieben Ligapartien verloren die Schwaben, die lediglich als Tabellen-15. ins Rheinland reisen.

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Undav: «Geht nur darum, dass wir die Spiele gewinnen»

«Es geht nur darum, dass wir die Spiele gewinnen. Durch mehrere Siege in Serie kannst du dann auch wieder Selbstvertrauen bekommen», sagte Undav nach dem hart umkämpften 1:0 (0:0) beim SC Paderborn.