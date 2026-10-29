DFB-Pokal

Undav nach Tor und Sieg erleichtert - Bangen um Stiller

Deniz Undav steht in dieser Saison in der Kritik. Seine Treffsicherheit ist weg. Im Pokal ist er aber der Matchwinner

Deniz Undav hat den VfB Stuttgart ins Achtelfinale geschossen. Foto: Swen Pförtner/dpa
Deniz Undav hat den VfB Stuttgart ins Achtelfinale geschossen.

Paderborn (dpa) - Stuttgarts Kapitän Deniz Undav hofft nach seinem zweiten Pflichtspieltreffer in dieser Saison auf ein Ende der sportlichen Krise beim VfB Stuttgart. «Es geht nur darum, dass wir die Spiele gewinnen. Durch mehrere Siege in Serie kannst du dann auch wieder Selbstvertrauen bekommen», sagte Undav nach dem hart umkämpften 1:0 (0:0) beim Aufsteiger SC Paderborn in der zweiten Runde des DFB-Pokals. In der Liga hinken die Schwaben den Erwartungen als Tabellen-15. deutlich hinterher.

Undav sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute für das Stuttgarter Weiterkommen. «Es ist natürlich ein schönes Gefühl, vor allem, wenn es dann auch noch das Entscheidende ist», sagte Undav zu seinem Tor. «Mir fehlt nur noch ein Bundesliga-Tor», sagte der Stürmer, der in der Champions League in dieser Saison bereits für den VfB getroffen hat. In der Liga ist der 30-Jährige dagegen noch torlos. Die nächste Chance, dies zu ändern, hat er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Partie bei Bayer Leverkusen.

Sorgen um Stiller

Ob dann Angelo Stiller für die Stuttgarter auflaufen kann, ist noch ungewiss. Der Mittelfeldspieler musste in Paderborn bereits in der Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden. «Ich gehe aktuell eher davon aus, dass er am Samstag nicht spielen kann», sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß. Allerdings müsse man noch die weiteren Untersuchungen abwarten.

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