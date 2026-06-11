Transfer

Nationalspielerin Veit wechselt von Frankfurt zu Union

Jella Veit wechselt in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Union Berlin. Die Eintracht verliert damit die nächste Nationalspielerin.

Jella Veit (r) verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum 1. FC Union Berlin. (Archivbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Jella Veit (r) verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum 1. FC Union Berlin. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Jella Veit verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und schließt sich dem Kontrahenten 1. FC Union Berlin an. Veit habe ihren in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert, teilte die Eintracht mit. Die 21 Jahre alte Innenverteidigerin hatte ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft beim 4:0 gegen Norwegen Anfang März gegeben.

Veit war im Sommer 2021 nach Frankfurt gewechselt. Insgesamt absolvierte sie 53 Partien für die U20 und 46 Spiele für das Profiteam der Eintracht. Nach fünf Jahren in der Mainmetropole zieht es Veit in die Hauptstadt. «Die rasche und positive Entwicklung sowie die Ambitionen und die Fankultur bei Union haben mir sehr zugesagt», sagte Veit.

Die Eintracht steht durch den Abgang vor einem noch größeren Umbruch. Zuvor wechselte schon Lisanne Gräwe zu Union. Außerdem verlassen mit Nicole Anyomi und Elisa Senß zwei weitere deutsche Nationalspielerinnen den Club. Auch die Schweizerinnen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen gehören in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gräwe wechselt von Frankfurt zu Union Berlin
Bundesliga

Gräwe wechselt von Frankfurt zu Union Berlin

Nach drei Jahren in Frankfurt sucht Lisanne Gräwe in Berlin eine neue sportliche Herausforderung.

19.05.2026

Bundesliga

Nationalspielerin Senß wechselt zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt holt Nationalspielerin Elisa Senß von Bayer Leverkusen. Die Mittelfeldspielerin kommt im Sommer an den Main und erhält einen längerfristigen Vertrag.

11.03.2024

Bundesliga

Transfer-Coup: Gosens wechselt zu Union Berlin

Robin Gosens spielt künftig beim 1. FC Union Berlin. Für den Nationalspieler geht der Bundesliga-Traum in Erfüllung - und die Eisernen bewegen sich als Champions-League-Club in neuen Sphären.

15.08.2023

Fußball

Eintracht-Frauen holen zwei Talente ins Bundesligateam

12.07.2023

Bundesliga

Eintracht-Nationalspielerin Nüsken wechselt zum FC Chelsea

16.05.2023