Nationalspielerin Veit wechselt von Frankfurt zu Union
Jella Veit wechselt in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Union Berlin. Die Eintracht verliert damit die nächste Nationalspielerin.
Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Jella Veit verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und schließt sich dem Kontrahenten 1. FC Union Berlin an. Veit habe ihren in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert, teilte die Eintracht mit. Die 21 Jahre alte Innenverteidigerin hatte ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft beim 4:0 gegen Norwegen Anfang März gegeben.
Veit war im Sommer 2021 nach Frankfurt gewechselt. Insgesamt absolvierte sie 53 Partien für die U20 und 46 Spiele für das Profiteam der Eintracht. Nach fünf Jahren in der Mainmetropole zieht es Veit in die Hauptstadt. «Die rasche und positive Entwicklung sowie die Ambitionen und die Fankultur bei Union haben mir sehr zugesagt», sagte Veit.
Die Eintracht steht durch den Abgang vor einem noch größeren Umbruch. Zuvor wechselte schon Lisanne Gräwe zu Union. Außerdem verlassen mit Nicole Anyomi und Elisa Senß zwei weitere deutsche Nationalspielerinnen den Club. Auch die Schweizerinnen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen gehören in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader.