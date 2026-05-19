Gräwe wechselt von Frankfurt zu Union Berlin
Nach drei Jahren in Frankfurt sucht Lisanne Gräwe in Berlin eine neue sportliche Herausforderung.
Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Lisanne Gräwe wechselt von Eintracht Frankfurt zum Bundesligarivalen 1. FC Union Berlin. Über die Laufzeit des Vertrages für die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin machte der Hauptstadt-Club keine Angaben.
Gräwe war im Sommer 2023 von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen. Für die Hessinnen absolvierte sie 95 Pflichtspiele. Im Oktober 2024 debütierte Gräwe in der Nationalmannschaft, wo sie bislang viermal zum Einsatz kam. «Ich möchte mit Union den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen», begründete Gräwe ihren Wechsel.