Bundesliga

Gräwe wechselt von Frankfurt zu Union Berlin

Nach drei Jahren in Frankfurt sucht Lisanne Gräwe in Berlin eine neue sportliche Herausforderung.

Lisanne Gräwe wechselt von Eintracht Frankfurt zu Union Berlin. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Lisanne Gräwe wechselt von Eintracht Frankfurt zu Union Berlin. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Lisanne Gräwe wechselt von Eintracht Frankfurt zum Bundesligarivalen 1. FC Union Berlin. Über die Laufzeit des Vertrages für die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin machte der Hauptstadt-Club keine Angaben.

Gräwe war im Sommer 2023 von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen. Für die Hessinnen absolvierte sie 95 Pflichtspiele. Im Oktober 2024 debütierte Gräwe in der Nationalmannschaft, wo sie bislang viermal zum Einsatz kam. «Ich möchte mit Union den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen», begründete Gräwe ihren Wechsel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DFB-Spielerin Gräwe über Messi: «Gar nicht mein Spielertyp»
DFB-Team

DFB-Spielerin Gräwe über Messi: «Gar nicht mein Spielertyp»

Die Frankfurterin Lisanne Gräwe ist nun auch im deutschen Fußball-Nationalteam angekommen. Gelernt hat sie auch von einigen Größen des Weltfußballs. Lionel Messi fällt nicht darunter.

27.11.2024

Bundesliga

Eintracht Frankfurt verlängert Vertrag mit Lisanne Gräwe

20.02.2024

Bundesliga

Transfer-Coup: Gosens wechselt zu Union Berlin

Robin Gosens spielt künftig beim 1. FC Union Berlin. Für den Nationalspieler geht der Bundesliga-Traum in Erfüllung - und die Eisernen bewegen sich als Champions-League-Club in neuen Sphären.

15.08.2023

Transfers

Wechsel zum Stadtrivalen: Tousart von Hertha zu Union

Das ist brisant: Herthas Franzose und Rekordeinkauf wechselt zum Stadtrivalen nach Berlin-Köpenick.

19.07.2023

Frauen-Bundesliga

Gräwe wechselt zu Frauen-Bundesligist Eintracht Frankfurt

18.04.2023