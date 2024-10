Nato nennt Zieldatum für Aufbau von neuem Kommando in Hessen

Tallinn (dpa) - Der Aufbau des neuen Nato-Ukraine-Kommandos in Wiesbaden kommt nach Angaben von Generalsekretär Mark Rutte voran. Er denke, dass es bis Ende des Jahres voll einsatzfähig sein könnte, sagte der Niederländer am Rande eines Treffens mit dem estnischen Ministerpräsidenten Kristen Michal in Tallinn. Man arbeiten sehr hart daran und viele Verbündete hätten bereits Personal bereitgestellt.