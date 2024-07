Politologe: Logistik spricht für neues Nato-Ukraine-Kommando

Mainz (dpa) - Der Politologe David Sirakov sieht für das neue Nato-Ukraine-Kommando in Wiesbaden vor allem logistische Gründe. «Die Wahl kann mit einer verbesserten Effizienz und Schnelligkeit von Hilfsmaßnahmen begründet werden», sagte Sirakov der Deutschen Presse-Agentur. In Wiesbaden befinde sich mit dem Hauptquartier der US-Army in Europa (USAREUR-AF) ein bereits heute strategisch bedeutender Standort für logistische und operative Planungen.

Die internationale Waffenhilfe für die Ukraine wird künftig von der Nato koordiniert. Von heute an darf der Oberbefehlshaber handeln - und das in Deutschland geplante Kommando aufbauen.

Der neue Schwerpunkt Wiesbaden müsse nicht zwingend das Ende der Ukraine-Treffen in Ramstein bedeuten, sagte Sirakov. «Die Ramstein Air Base ist und bleibt eine der bedeutendsten Basen der US-Luftwaffe und ein zentrales Drehkreuz für militärische Operationen in Europa und Afrika.» Die Treffen könnten auch deshalb dort weiter stattfinden, da der Flugplatz in der Pfalz über entsprechende Möglichkeiten verfüge, ein größeres Flugaufkommen zu bearbeiten. «Dazu zählt, dass größere Flugzeuge in Ramstein ohne Probleme landen können. Mögliche Transfers etwa nach Wiesbaden wären dann nicht nötig.»