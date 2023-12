Naturschutzgroßprojekt Wispertaunus nimmt erste Formen an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Naturschutzgroßprojekt Wispertaunus nimmt im neuen Jahr erste konkretere Formen an. «Unser langfristiges Ziel ist, einen großen zusammenhängenden Naturwaldverbund zu entwickeln», sagte Nico Eidenmüller, Projektleiter bei der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt. 2024 stünden aber zunächst einmal administrative Aufgaben an, wie das Einstellen von Personal oder der Aufbau eines Projektbüros. Im Sommer ist demnach eine öffentliche Auftaktveranstaltung geplant, mit einer Exkursion, «bei der der man sich hautnah ein Bild vor Ort machen kann.»