Naturschutz

Waldprojekt Wispertaunus spaltet Jäger und Naturschützer

In einem der größten Wälder Hessens mit Eisvögeln und Wildkatzen prallen die Interessen aufeinander. Einschränkungen für Jäger, finanzielle Verluste für Kommunen, mehr Naturschutz - worum geht es?

Der seltene Eisvogel jagt auch im Wispertaunus kleine Fische. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Der seltene Eisvogel jagt auch im Wispertaunus kleine Fische. (Archivbild)

Geisenheim/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Hessens mit seltenen Tieren wie Wildkatze und Bechsteinfledermaus gibt es Streit. Einerseits spricht der Landesjagdverein beim Naturschutzgroßprojekt Wispertaunus im Südwesten des Landes von «Naturschutz auf Abwegen». Andererseits betont die Zoologische Gesellschaft Frankfurt als Projektträgerin die «bundesweite Bedeutung» dieses zu schützenden «Hotspots» der Artenvielfalt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Fachlich zu kurz gedacht»

Der Landesjagdverband, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Jagdverein Rheingau kritisierten die «Waldstilllegung» mit «totalem Nutzungsverzicht» bei dem Naturschutzgroßprojekt als «fachlich zu kurz gedacht». Hier treffe Ideologie auf bewährte Waldpraxis. Die Ziele Natur- und Klimaschutz, Rohstofferzeugung, Erholung und Arbeit würden in Hessen schon seit Jahrzehnten auf großer Waldfläche gemeinsam verfolgt. 

Auch Wildkatzen durchstreifen das Waldgebiet. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Auch Wildkatzen durchstreifen das Waldgebiet. (Archivbild)

«Einschränkungen bei Jagdausübung und Wegzugang können die kontinuierliche Bejagung, die Bewirtschaftung und die Erreichbarkeit für Rettungskräfte beeinträchtigen», hieß es weiter. Nach dem künftigen Ablaufen der Förderphase für das Naturschutzgroßprojekt endeten auch die Entschädigungen für Kommunen wegen ihrer gestoppten Waldbewirtschaftung. Damit könnten auf sie neue Folgekosten etwa für die Verkehrssicherung und Wege-Unterhaltung zukommen. 

«Die Wälder bleiben zugänglich»

Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt wies die gesamte Kritik zurück. «Die Wälder des Wispertaunus bleiben für die Bevölkerung und Jägerschaft zugänglich», teilte die Projektträgerin der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Der Wispertaunus ist auch Heimat von Bechsteinfledermäusen. (Archivbild) Foto: Dr. Renate Keil/BUND-Fledermauszentrum Hannover/dpa
Der Wispertaunus ist auch Heimat von Bechsteinfledermäusen. (Archivbild)

Kommunen erhielten eine Entschädigung für die Übergabe von Waldgebieten, die sich ohnehin «bereits jetzt oder in Zukunft aufgrund des Klimawandels nicht mehr profitabel bewirtschaften lassen». Dies sei «eine finanzielle Chance für die Region». Die Gesamtförderung des langjährigen Projekts in Millionenhöhe werde wesentlich vom Bund sowie auch vom Land Hessen und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt selbst getragen.

Eisvögel, Wanderfalken und Spechte

Baumschutz und Renaturierung, Flächenerweiterung und Biotopvernetzung im Wispertaunus dienen laut der Projektträgerin dem Klima- und dem Naturschutz. Davon profitierten abgesehen von Wildkatzen und Bechsteinfledermäusen auch andere seltene und schutzwürdige Tiere wie beispielsweise Eisvögel, Wanderfalken und bestimmte Spechtarten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Birkenau: Einblicke in die Welt der Jäger am „Tag der Natur und Jagd“
Wildtiere, Musik, Schweinepest

Birkenau: Einblicke in die Welt der Jäger am „Tag der Natur und Jagd“

Der Jagdklub St. Hubertus lädt wieder zum „Tag der Natur und Jagd“ in und um die Südhessenhalle im Birkenauer Ortsteil Reisen ein. Was die Besucher erwartet.

10.04.2025

Gewerbegebiet in Wald-Michelbach? Naturschützer protestieren
Wald-Michelbach

Gewerbegebiet in Wald-Michelbach? Naturschützer protestieren

Die Gemeinde Wald-Michelbach will am Ortseingang von Affolterbach ein Gewerbegebiet erschließen. Doch dort leben Biber und viele Vögel.

25.10.2024

Naturschutz

Scheue Säugetiere: Über 1000 Wildkatzen in Hessen

Sie sind selten und schnell, gelten als scheu und still: Inzwischen gibt es auch in Hessen wieder mehr Wildkatzen in den Wäldern. Was tun Naturschützer, um die Bestände der Sympathieträger auf vier Pfoten weiter zu stabilisieren?

06.01.2024

Kommunen

Naturschutzgroßprojekt Wispertaunus nimmt erste Formen an

23.12.2023

Tiere

Naturschützer: Wieder mehr Wildkatzen in hessischen Wäldern

Sie sind selten und schnell, gelten als scheu und still: Lange gefährdet, durchstreifen inzwischen mehr Wildkatzen Hessens Wälder.

27.09.2023