Nawalny-Gedenken in Frankfurt

Moskau/Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Jahre nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny wurde auch in Frankfurt an den russischen Oppositionsführer erinnert. Zu einer Gedenkveranstaltung vor dem ehemaligen russischen Generalkonsulat versammelten sich etwa 40 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach Angaben des im ausländischen Exil arbeitenden Nawalny-Teams waren am Montag Gedenkveranstaltungen in mehr als 20 Staaten weltweit geplant. Auch in Deutschland sollte in mehreren – neben Frankfurt beispielsweise auch in Berlin, Hamburg und Leipzig – an den prominenten Kremlkritiker erinnert werden, der am 16. Februar 2024 in einem Straflager in der Arktisregion ums Leben kam.

Kurz vor dem zweiten Todestag waren am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz neue Erkenntnisse über den Tod Nawalnys präsentiert worden. So steht für Deutschland und vier weitere europäische Länder fest, dass Russland Nawalny mit einem starken Nervengift umgebracht hat.

Minister Wadephul spricht von Vergiftung

Außenminister Johann Wadephul erklärte bei einem aufsehenerregenden Auftritt mit Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, nach Analysen von Proben sterblicher Überreste sei klar: «Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet.»

Nawalnaja, die die politische Arbeit ihres Mannes fortsetzt, sagte, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin ein Mörder sei. Schon 2020 hatte Nawalny knapp ein Attentat mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebt.

Die russischen Behörden behaupten, dass Nawalny eines natürlichen Todes gestorben sei. Sie hatten seine Leiche trotz Bitten von Nawalnys Mutter tagelang nicht herausgegeben. Deshalb wurde befürchtet, dass etwaige Giftspuren womöglich nicht mehr nachgewiesen werden können. Unklar ist, wie die Gewebeproben Nawalnys in den Westen gelangt sind.

Tausende politische Gefangene