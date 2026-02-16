Toter Kremlgegner

Nawalny-Gedenken in Frankfurt

Vor zwei Jahren starb Kremlgegner Nawalny im Straflager. In zahlreichen Städten wird an ihn erinnert – so auch in Frankfurt. Zuvor gab es neue Erkenntnisse zur Todesursache.

Zwei Jahre nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen, auch in Frankfurt. (Archivbild) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa
Zwei Jahre nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen, auch in Frankfurt. (Archivbild)

Moskau/Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Jahre nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny wurde auch in Frankfurt an den russischen Oppositionsführer erinnert. Zu einer Gedenkveranstaltung vor dem ehemaligen russischen Generalkonsulat versammelten sich etwa 40 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Angaben des im ausländischen Exil arbeitenden Nawalny-Teams waren am Montag Gedenkveranstaltungen in mehr als 20 Staaten weltweit geplant. Auch in Deutschland sollte in mehreren – neben Frankfurt beispielsweise auch in Berlin, Hamburg und Leipzig – an den prominenten Kremlkritiker erinnert werden, der am 16. Februar 2024 in einem Straflager in der Arktisregion ums Leben kam.

Kurz vor dem zweiten Todestag waren am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz neue Erkenntnisse über den Tod Nawalnys präsentiert worden. So steht für Deutschland und vier weitere europäische Länder fest, dass Russland Nawalny mit einem starken Nervengift umgebracht hat.

Minister Wadephul spricht von Vergiftung

Außenminister Johann Wadephul erklärte bei einem aufsehenerregenden Auftritt mit Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, nach Analysen von Proben sterblicher Überreste sei klar: «Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet.»

Nawalnaja, die die politische Arbeit ihres Mannes fortsetzt, sagte, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin ein Mörder sei. Schon 2020 hatte Nawalny knapp ein Attentat mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebt.

Die russischen Behörden behaupten, dass Nawalny eines natürlichen Todes gestorben sei. Sie hatten seine Leiche trotz Bitten von Nawalnys Mutter tagelang nicht herausgegeben. Deshalb wurde befürchtet, dass etwaige Giftspuren womöglich nicht mehr nachgewiesen werden können. Unklar ist, wie die Gewebeproben Nawalnys in den Westen gelangt sind.

Tausende politische Gefangene

Nawalny war einer von Tausenden politischen Gefangenen in Russland, von denen Putin bisher nur einige im Tausch mit im Westen inhaftierten Russen freigelassen hat. Menschenrechtler sehen viele Gefangene in den russischen Straflagern in Lebensgefahr – aufgrund von Folter oder anderer als menschenunwürdig kritisierten Umstände.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gedenken an Nawalny: Moskau weist Vergiftungsvorwurf zurück
Toter Kremlgegner

Gedenken an Nawalny: Moskau weist Vergiftungsvorwurf zurück

Der Tod von Kremlgegner Nawalny im Straflager löste weltweit Entsetzen aus. Viele besuchen sein Grab zum Jahrestag und gedenken der Opfer politischer Verfolgung. Der Kreml reagiert auf neue Vorwürfe.

16.02.2026

Hunderte Festnahmen bei Gedenken für Nawalny
Russland

Hunderte Festnahmen bei Gedenken für Nawalny

Spontan äußern Russen in vielen Städten ihre Trauer um den laut Behörden in Haft gestorbenen Kremlgegner Alexej Nawalny. Doch selbst die Würdigung mit Blumen und Kerzen ist in dem Land gefährlich.

17.02.2024

Kremlgegner

Erstes Video aus neuem Straflager: Nawalny scherzt

Mehr als zwei Wochen lang galt Kremlgegner Nawalny als verschwunden. Nun gibt es ein erstes Video aus dem neuen Lager im hohen Norden. Sein Team ruft unterdessen zu Protesten auf.

10.01.2024

Kremlgegner Nawalny zu 19 Jahren Haft im Straflager verurteilt

04.08.2023

Russland

Prozess: Beschwerde von Kremlgegner Nawalny abgewiesen

Am Dienstag beginnt ein neuer Prozess gegen den Kremlgegner. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Straflager. Die Anklageschrift ist umfangreich, Nawalny bat um mehr Zeit zur Sichtung. Ein Gericht weist das zurück.

31.05.2023